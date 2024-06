Fenomenul drogurilor ia amploare în București, zero planuri din partea lui Nicușor Dan Conform ultimelor date, consumul de droguri la nivelul municipiului București s-a triplat in ultimii ani, cu o proporție de peste 80% din categoria drogurilor ilicite. Cel mai mare impact s-a inregistrat in randul tinerilor, o majoritate covarșitoare dintre ei fiind elevi, sub 18 ani. In fața acestui flagel, municipalitatea condusa de Nicușor Dan a ramas […] The post Fenomenul drogurilor ia amploare in București, zero planuri din partea lui Nicușor Dan first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

