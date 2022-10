Contractul de execuție pentru tronsonul cu tuneluri de pe Autostrada Deva-Lugoj a fost semnat. Cand va fi gata pentru circulație Construcția tronsonului cu tuneluri, Margina-Holdea, de pe Autostrada Lugoj-Deva a intrat in linie dreapta, anunța ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Cele doua tuneluri vor avea fiecare o lungime de aproximativ 2,13 km și vor fi formate din doua galerii unidirecționale. „Construcția tronsonului cu tuneluri (Margina-Holdea) de pe Autostrada Lugoj-Deva a intrat in linie dreapta! Am semnat […] Citește Contractul de execuție pentru tronsonul cu tuneluri de pe Autostrada…