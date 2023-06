Stiri pe aceeasi tema

- Datoria administratiei publice (datoria guvernamentala) a crescut, in februarie 2023, la 706,524 miliarde lei, fata de 694,91 miliarde de lei in luna precedenta, conform datelor publicate de Ministerul Finantelor. Ca procent din PIB, datoria guvernamentala a crescut la 50,1%, de la 49,2% in ianuarie…

- Volkswagen a declarat ca profitul operational a scazut cu 31% ,la 5,7 miliarde de euro, in primele trei luni ale anului 2023, de la 8,3 miliarde de euro in aceeasi perioada a anului trecut. Cel mai mare producator de automobile din Europa a declarat insa ca profitul operational inainte de efectele evaluarii…

- Iata cum a evoluat Sony in trimestrul incheiat in martie, fata de estimarile consensuale ale Refinitiv: Compania a obtinut venituri de 3.060 miliarde de yeni japonezi (22,7 miliarde de dolari), fata de 2.920 miliarde de yeni estimati. Aceasta evolutie reprezinta o crestere de 35% de la an la an. Profitul…

- , un jucator important in piața de agribusiness din Romania, raporteaza venituri de aproximativ 2,55 miliarde de lei in 2022, o creștere cu 50% comparativ cu anul 2021 și un profit net de 91,3 milioane de lei, o creștere cu 7% comparativ cu 2021. „In ciuda numeroaselor perturbari din ultimii trei ani,…

- ”In perioada ianuarie – februarie 2023, datoria externa totala a crescut cu 9,874 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 106,575 milioane euro la 28 februarie 2023 (69% din totalul datoriei externe), in crestere cu 9,1% fata de 31 decembrie 2022; datoria externa pe termen…

- Reconstrucția și redresarea Ucrainei se ridica la 411 miliarde de dolari (383 de miliarde de euro), releva o evaluare comuna a Guvernului de la Kiev, Grupului Bancii Mondiale, Comisiei Europene și Națiunilor Unite. Conform unui comunicat al executivului european, estimarea acopera perioada cuprinsa…