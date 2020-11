Contracte microgranturi: Aplicanții au nevoie de cont special și cod IBAN ​Microîntreprinderile, PFA, ONG și cabinetele medicale care s-au calificat la microgranturile de câte 2.000 de euro au început sa primeasca pe portalul de aplicare contractele de finanțare, dar pentru a le putea descarca au nevoie de coduri IBAN de la banca partenera pe care au selectat-o. Nu toți aplicanții au cod IBAN pentru microgrant, aceștia trebuind sa-și deschida urgent cont special la banca partenera selectata, pentru a putea semna contractul în maximum 5 zile de la primire în aplicație, sa nu piarda finanțarea.



