Metoda retragerii și cea a calendarului sunt unele dintre cele mai vechi și mai des utilizate metode de contacepție, chiar și in zilele noastre. Din pacate insa, deși sunt la indemana și folosite la o scara larga, sunt și printre cele mai riscante. Daca iți dorești sa te protejezi de o sarcina nedorita, atunci trebuie sa știi neaparat ca și in cazul in care aplici metoda retragerii corect la fiecare act sexual, coitus interruptus are cel mai mare procent de esec, deoarece este complet ineficienta in 20% din cazuri. Contracepția prin metoda retragerii și metoda calendarului O viața sexuala activa,…