Pierderile estimate de CFR Călători cresc Cresc pierderile CFR Calatori . Operatorul de stat de transport feroviar de calatori estimeaza pentru anul 2024 pierderi de 1,026 miliarde de lei, cu 464% mai mari decat cele raportate la 31 decembrie 2023, acestea fiind determinate in principal de scaderea cu aproape 30% a compensatiei acordate de la bugetul de stat si de cresterea cheltuielilor salariale la aproape 1,8 miliarde de lei ca urmare a aplicarii Legii privind statutul feroviarului, scrie economica.net. Potrivit proiectului de Hotarare a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al societatii „CFR… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Operatorul de stat de transport feroviar de calatori estimeaza pentru anul 2024 pierderi de 1,026 miliarde de lei, cu 464% mai mari decat cele raportate la 31 decembrie 2023, acestea fiind determinate in principal de scaderea cu aproape 30% a compensatiei acordate de la bugetul de stat si de cresterea…

- Operatorul de stat de transport feroviar de calatori estimeaza pentru anul 2024 pierderi de 1,026 miliarde de lei, cu 464% mai mari decat cele raportate la 31 decembrie 2023, acestea fiind determinate in principal de scaderea cu aproape 30% a compensatiei acordate de la bugetul de stat si de cresterea…

- Guvernul va adopta azi un proiect de Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al CFR Marfa. Cheltuielile cu personalul la CFR Marfa , companie deținuta de Ministerul Transporturilor, in valoare de 442.029 mii lei, sunt estimate in anul 2024, in creștere cu 8,88% fața…

- Guvernul sprijina apicultorii. Ajutoarele de stat vor fi in valoare totala de 59,87 de milioane de lei pentru compensarea partiala a pierderilor suferite in anul 2023 in contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei, transmite Agerpres . Schema de ajutor de stat a fost adoptata…

- Apicultorii vor beneficia de ajutoare de stat in valoare totala de 59,87 milioane de lei pentru compensarea partiala a pierderilor suferite in anul 2023 in contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei, informeaza AGERPRES . Schema de ajutor de stat a fost adoptata in sedinta de…

- Legea salarizarii: Cat va fi salariul minim european și ce se intampla cu veniturile bugetarilor. Cand va fi finalizata și cand va intra in vigoare Legea salarizarii: Cat va fi salariul minim european și ce se intampla cu veniturile bugetarilor. Cand va fi finalizata și cand va intra in vigoare Legea…

- Social Liceele tehnologice cu profil preponderent agricol vor fi susținute financiar de MADR februarie 8, 2024 13:55 Ministerul Agriculturii și Dezvolatrii Rurale (MADR) a publicat in transparența decizionala proiectul de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea metodologiei privind susținerea financiara…

- Ministerul Agriculturii publicat in transparența decizionala proiectul de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea metodologiei privind susținerea financiara a liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol de catre MADR. In urma publicarii Legii invațamantului preuniversitar, in cea de-a a doua…