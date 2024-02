Stiri pe aceeasi tema

- Drogurile au ajuns la indemana pana si a elevilor de gimnaziu. Un elev din Popricani (județul Iași) a sesizat Politia ca un coleg de-al sau are cannabis asupra sa. Anchetatorii aveau sa constate ca dealer-ul insusi era minor, el facand cheta printre colegi pentru cumpararea de droguri, vanzand ulterior…

- Un barbat, de 38 de ani, dat disparut de rude, a fost gasit spanzurat, miercuri, la marginea orasului Cernavoda. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta a transmis, miercuri, printr-un comunicat de presa, ca politistii din Cernavoda au fost sesizati ca, in extravilanul orasului, a fost gasita…

- Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au efectuat, in perioada 15 ndash; 28 decembrie a.c., 7 actiuni de amploare. In cadrul dosarelor penale intocmite pe numele unor persoane banuite de infractiuni economice, au fost instituite masuri asiguratorii…

- Polițiștii și procurorii din Constanța au facut vineri o percheziție la sediul unei clinici medicale din oraș, intr-un dosar in care se fac cercetari pentru vatamare corporala din culpa.

- Un BMW X5 a fost urmarit de catre polițiști pe mai multe strazi din Florești. Agenții de poliție au pornit in urmarirea autovehiculului pentru ca șoferul nu a oprit la semnalul lor. Dupa ce autovehiculul a fost oprit, polițiștii au avut parte de surprize. Vineri a avut loc urmarirea. Șoferul de 35 de…

- Padurile Neamtului sunt bogate si in fauna, astfel ca nu lipsesc nici cei care au „activitati“ in domeniu. Recent, politistii au efectuat cateva descinderi la braconierii suspectați, surprizele neintarziind sa apara

- In aceasta seara, plina de evenimentele care au avut loc din cauza vremii, a intrat cel de al doilea RO ALERT pentru judetul Constanta.Administratia Nationala de Meteorologie a emis un cod rosu in acest sens.In zona : Zona de litoral a judetului Constanta , respectiv zona localitatilor: Constanta, Navodari,…