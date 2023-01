Contra calviției, evitați… băuturile îndulcite! Cade parul și nu știți care este cauza? Un posibil raspuns vine de la cercetatorii chinezi. Un studiu de data recenta, publicat in revista Nutrients, demonstreaza legatura intre consumul exagerat de bauturi indulcite și caderea parului, transmite Sante magazine. Așadar, persoanele care fac abuz de bauturi dulci (bauturi carbogazoase, suc de fructe) prezinta riscuri mai mari de a suferi de calviție. In acest studiu au fost incluse 1.082 persoane cu varste intre 18 și 45 de ani, care au oferit informații privitoare la obiceiurile lor alimentare. Din totalul participanților la studiu, la 27,8% consumul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cazul barbaților, unele boli legate de varsta ar putea fi anticipate datorita nivelului de secreție a unui singur hormon, arata un studiu publicat, anul trecut in luna noiembrie, in revista Frontiers in Endocrinology. Potrivit acestui studiu, nivelul scazut al peptidei analog de insulina 3 (INSL3)…

- Fosta celebra campioana de tenis Martina Navratilova a anunțat, luni, ca sufera de doua forme de cancer – la gat și la san – impotriva carora se pregatește sa lupte cu toata puterea, potrivit site-ului WTA, transmite HuffPost. Aceasta dubla lovitura dura este serioasa, dar inca reversibila, a anunțat…

- Cercetatori de la King’s College din Londra au pus la punct un vaccin contra glioblastomului, un cancer cerebral extrem de agresiv, care prelungește supaviețuirea pacienților. Acest tip de cancer afecteaza celulele cerebrale și in prezent sunt puține tratamente disponibile pentru reducerea dimensiunii…

- Sindromul bradului de Craciun este o alergie la acest arbore tradițional, care poate afecta in special persoanele care au o predispoziție alergica. Puțin cunoscut, sindromul bradului de Craciun se manifesta ca o alergie și este legat de mucegaiurile pe care bradul le raspandește odata ce ajunge in casele…

- Regatul Unit iși propune sa elimine restricțiile privind lichidele si laptopurile aflate in bagajul de mana. Acest lucru s-ar putea intampla de la jumatatea anului 2024. Din noiembrie 2006, lichidele din bagajul de cabina trebuie sa fie transportate in recipiente de cel mult 100 de mililitri, care sunt…

- Ziua de 11 noiembrie 2022 este una dintre cele mai norocoase de peste an. Și asta pentru ca in ea exista o semnificație numerologica puterica, scrie sfatulparintilor.ro .Puterea lui 1 și a lui 11In numerologie, numarul 11 este considerat un „Numar Maestru” și reprezinta creșterea, dezvoltarea, inspirația…

- Cancerul de pancreas poate declanșa o creștere anormala a glicemiei și o scadere in greutate semnificativa. Aceste doua semne nu trebuie neglijate pentru a avea șansa de a trata și a depași aceasta boala grava. Cancerul pancreatic este unul dintre cele mai severe forme de cancer, cu o rata de vindecare…

- Pe lista efectelor secundare ale vaccinurilor ARNm contra Covid-19 produse de Moderna și Pfizer/BioNTech trebuie adaugat inca unul: menstruațiile abundente, a recomandat Agenția Europeana a Medicamentelor (EMA), transmite Reuters. EMA a precizat ca studiile clinice, literatura medicala, dar și in viața…