- Controversatul cantaret englez Gary Glitter, condamnat la inchisoare pentru pedofilie, nu va primi bani pentru drepturi de autor, dupa ce o piesa a lui a fost inclusa pe coloana sonora a filmului „Joker”, au transmis Snapper Music si Universal Music Publishing Group, care detin drepturile asupra…

- Superproductia "Joker", a studiourilor Warner Bros, a continuat sa ocupe, pentru a doua saptamana consecutiv, primul loc in clasamentul incasarilor in SUA si Canada, transmite luni AFP. Acest film despre originea unui personaj antagonic emblematic din universul DC Comics, rivalul de moarte al lui Batman…

- Daca nu ați vazut inca noul film Joker, s-ar putea sa aveți parte de o surpriza de proporții… Actorul Joaquin Phoenix și-a surprins fanii și a aparut in sala la mai multe proiecții a celei mai recente pelicule in care interpreteaza rolul principal. El a salutat spectatorii dupa genericul de final. Actorul…

- Cinematografele americane au decis sa interzica spectatorilor sa poarte masti, costume si arme de jucarie la proiectiile filmului „Joker”, care va fi lansat pe 4 octombrie, relateaza news.roLungmetrajul lui Todd Phillips este - pentru moment - vazut ca unul dintre principalii competitori pentru…

- Politia din Los Angeles a anuntat vineri ca isi va spori prezenta in jurul cinematografelor care vor difuza saptamana viitoare filmul "Joker", aflat in centrul unei polemici generate de temerile referitoare la posibilitatea comiterii unor acte de violenta in marja acelor proiectii, informeaza AFP, preluata…

- Rudele victimelor atacului armat care a avut loc in 2012 intr-un cinematograf din Aurora, Colorado, in timpul proiectiei filmului „The Dark Knight Rises”, sunt ingrijorate din cauza violentei expuse in lungmetrajul „Joker” al lui Todd Phillips, potrivit news.ro.Intr-o scrisoare transmisa directorului…

- Actorul Joaquin Phoenix, in varsta de 44 de ani, a facut eforturi mari pentru a intra cat mai bine in pielea personajului pe care il interpreteaza in filmul "Joker". "Joker", regizat de Tod Phillips, este una dintre cele mai așteptate pelicule ale acestui an. Personajul Joker, eternul inamic al lui…