Continuă amenajarea scuarului în cartierul Telecentru, în capitală Continua lucrarile de amenajare si reabilitare a scuarului din str. Grenoble, in perimetrul str. N. Testemitanu – Gh. Asachi, informeaza Noi.md. Actualmente se executa lucrari de montare a bordurilor, aplicare a pavelelor pe aleile pietonale si pozare a sistemului de iluminat. {{628241}} Totodata, este aplicat stratul de asfalt in preajma statiei de asteptare a transportului public, dupa str Citeste articolul mai departe pe noi.md…

