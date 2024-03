Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de reabilitare a trotuarului de pe bulevardul Renașterii Naționale din capitala, pe segmentul cuprins intre podul de la Circ și sensul giratoriu de la strada Calea Orheiului, continua. In prezent, se lucreaza pe tronsonul de la rondul Circ - pina la rondul de la str. Florilor, noteaza Noi.md.…

- Lucrarile de reabilitare, modernizare și dotare pentru noul Centru Cultural Flacara Moreni sunt tot mai aproape de final, iar transformarea se vede cu ochiul liber. Dupa intreaga reabilitare a clubului, morenarii se vor putea bucura de o instituție de cultura realizata la standarde europene. Proiectul…

- Proiectul de reabilitare a Garii de Nord din Timișoara a ajuns la 67% din total, dupa ce lucrarile au fost reluate pe datta de 4 martie. In prezent se executa termoizolarea cladirilor, cu vata bazaltica, iar pe fațadele dintre peroane se aplica Alucubond, metoda propusa inițial și pentru fațada dinspre…

- In plin an electoral incepe revolutia trotuarelor si a zonelor din fata proprietatilor din Isalnita. Primaria a scos la licitatie contractul „Amenajare trotuare si accese proprietati“, iar valoarea totala estimata a acestuia este de 9.088.184 de lei, fara TVA. Isalnita nu are trotuare Comuna doljeana…

- In ultimele zile s a tot vehiculat in spatiul public faptul ca Primaria Constanta a pierdut fonduri europene din proiectul "Acces si mobilitate in zona centrala a municipiului Constantaldquo;. In acest comntext, reprezentantii Primariei Constanta precizeaza ca programul Operational Regional 2014 2020…

- Au inceput lucrarile de reabilitare a zonelor pietonale de pe bulevardul Decebal. Proiectul prevede continuarea reparației trotuarelor, tronsonul cuprins de la bulevardul I. Gagarin pana la bulevardul Dacia.

- Noua intersecții semaforizate de pe teritoriul municipiului Chișinau au fost reparate capital in anul 2023, iar altele doua noi au fost construite. Mai exact, sint vizate intersecțiile strazilor: A. Pușkin – Columna, Traian – Independenței, Alba Iulia – L. Deleanu, Alba Iulia – O. Ghibu, Alba Iulia…

- Pentru imbunatațirea serviciilor prestate clientilor, I.C.S Premier Energy Distribution S.A. anunta ca pe 17 ianuarie, vor avea loc lucrari programate de intreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pe adresele și in intervalele de timp indicate mai jos. 17.01.2024 Chisinau, sectorul Botanica:…