- Proiectul de reabilitare a Garii de Nord din Timișoara a ajuns la 67% din total, dupa ce lucrarile au fost reluate pe datta de 4 martie. In prezent se executa termoizolarea cladirilor, cu vata bazaltica, iar pe fațadele dintre peroane se aplica Alucubond, metoda propusa inițial și pentru fațada dinspre…

- In ultimele zile s a tot vehiculat in spatiul public faptul ca Primaria Constanta a pierdut fonduri europene din proiectul "Acces si mobilitate in zona centrala a municipiului Constantaldquo;. In acest comntext, reprezentantii Primariei Constanta precizeaza ca programul Operational Regional 2014 2020…

- Proiectul de hotarare privind infiintarea serviciului social cu cazare "Centrul de Abilitare si Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Ovidiu", precum si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare, a fost inclus pe ordinea de zi a sedintei Consiliul Judetean Constanta. Sedinta…

- Noua valoare totala estimativa a investitiei este de 43.115.453,75 lei fara, respectiv 51.278.765,24 lei cu TVA, din care C M: 25.109.406,87 lei fara TVA, respectiv 29.880.194,18 lei cu TVA Un proiect similar s a aflat in atentia Consiliului Local Constanta pe 31 octombrie 2023, in cadrul unei alte…

- Lucrarile de reabilitare, modernizare și dotare pentru noul Centru Cultural Flacara Moreni sunt aproape de finalizare. In curand Centrul Cultural Flacara Moreni va fi inaugurat și va reintra in circuitul cultural-artistic local și național. Proiectul este finantat din fonduri europene prin Programul…

- Modernizarea spitalului din Zlatna. Mai mulți bani de la CJ Alba, pentru finalizarea investiției. Cand vor fi gata lucrarile Contribuția Consiliului Județean Alba la proiectul de modernizare a cladirii spitalului din Zlatna se dubleaza. Banii sunt necesari pentru finalizarea investiției. Consiliul Județean…

- Au inceput lucrarile de reabilitare a zonelor pietonale de pe bulevardul Decebal. Proiectul prevede continuarea reparației trotuarelor, tronsonul cuprins de la bulevardul I. Gagarin pana la bulevardul Dacia.

- FOTO Lucrarile de reabilitare a Liceului Teoretic Teiuș, mai aproape de finalizare: Se monteaza tavanele și se lucreaza la instalațiile electrice și de internet Lucrarile de reabilitare a Liceului Teoretic Teiuș, mai aproape de finalizare: Se monteaza tavanele și se lucreaza la instalațiile electrice…