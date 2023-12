Consumul de cannabis în scopuri medicinale, vot favorabil în Parlamentul ucrainean Vot favorabil dat de Parlamentul ucrainean in favoarea legalizarii folosirii cannabisului in scopuri medicinale, la solicitarea activiștilor și susținatorilor masurii in vederea tratarii persoanelor ranite sau traumatizate de razboiul impotriva Rusiei. In favoarea proiectului de lege au votat 248 de parlamentari, ceea ce inseamna mai mult decat majoritatea de jumatate plus unu necesara pentru adoptarea proiectului cu privire la consumul de cannabis medicinal, dupa cum a anunțat deputatul Yaroslav Jelejniak. Una dintre legiuitoarele care au militat in parlament pentru adoptarea proiectului legislativ,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

