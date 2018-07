Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de interventie din Thailanda au reluat operatiunea din pestera inundata. Pe parcursul urmatoarelor ore, salvatorii spera sa-i scoata la suprafata pe ultimii oameni ramasi blocati acolo. E vorba de patru copii si antrenorul lor.

- Submarinul va folosi un tub cu oxigen lichid si va avea carena construita dintr-o racheta de tip Falcon dezvoltata de Space X. Acesta va fi robusta dar suficient de manevrabila pentru a fi ghidata prin tunele de doi scufundatori. In interiorul submarinului vor exista mai multe compartimente…

- Operațiunea de salvare a celor 12 copii și a antrenorului lor, blocați intr-o peștera din Thailanda, a inceput in aceasta dimineața. Echipele de intervenție, formate din 13 scafandri straini și cinci din marina thailandeza, au intrat in galerii la ora locala 10:00.

- Tragedie in Thailanda. Un scafandru voluntar implicat in operatiunile de salvare a copiilor blocati intr-o pestera inundata a murit. Acesta se intorcea de la copiii aflati in interior, carora le dusese provizii si oxigen.

- Operatiunea de salvare a celor 13 sportivi blocati în pestera din Thailanda va începe în noaptea de vineri, a anuntat presa belgiana citând surse neoficiale.

- Operațiunea de salvare a celor 13 sportivi blocați in peștera din Thailanda va incepe in noaptea de vineri, a anunțat presa belgiana citand surse neoficiale (Mediafax).Cei 12 adolescenți și antrenorul lor sunt blocați in peștera de 13 zile și așteapta sa fie salvați.

