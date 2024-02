Stiri pe aceeasi tema

- Toți cei 379 de pasageri, printre care opt copii, și membri ai echipajului din avionul Japan Airlines care a luat foc au fost evacuați in siguranța, in 90 de secunde. Niciunul nu are rani care sa ii puna viața in pericol, a transmis Japan Airlines. Operațiunea a fost descrisa de mai mulți experți in…

- O femeie din SUA a nascut cate un copil in doua zile consecutive. Sarcina ei este considerata „una la un milion“, scrie BBC, citat de News.ro .Kelsey Hatcher, in varsta de 32 de ani, a adus pe lume o fiica marti si o a doua miercuri. Nașterea a avut loc la Spitalul Universitatii Alabama din Birmingham…

- Cel puțin patru copii au fost prinși sub daramaturi, luni, 18 decembrie, dupa ce un perete s-a prabușit la internatul Liceului Tamași Aron din Odorheiu Secuiesc, a anunțat ISU Harghita.Pana in acest moment au fost extrase 3 victime. Una este conștienta, una este semiconștienta și una este in stop cardio…

- Operațiunea de salvare a 41 de muncitori in construcții blocați intr-un tunel prabușit din Himalaya timp de 17 zile ar putea fi aproape de finalizare, deoarece experții care foreaza manual molozul au spus ca au mai ramas doar 2 metri de moloz de indepartat, potrivit The Guardian.Syed Ata Hasnain, un…

- Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Dambovița a desfașurat cu succes Exercițiul Județean Salvaspeo la Avenul Bratei, situat pe Valea Brateiului, la o adancime impresionanta de -70 de metri. La eveniment au participat 18 salvatori dedicați, provenind atat din Serviciul Public Județean Salvamont…

- Semiluna Rosie palestiniana anunța ca spitalul din al-Quds "nu mai este operațional”, deoarece a ramas fara combustibil și energie electrica, informeaza Mediafax.Semiluna Rosie palestiniana precizeaza ca personalul medical depune toate eforturile pentru a ingriji pacienții și raniții, noteaza The…

- Semiluna Rosie palestiniana a afirmat ca tiruri ale soldatilor de elita israelieni vineri asupra spitalului Al-Quds din orasul Gaza au provocat moartea unei persoane si au ranit altele 20, in timp ce lupte intense intre armata israeliana si gruparea Hamas se dau in aceasta zona, potrivit France Presse,…

