Consulul onorific, prințul Sturdza, pe lista AUR a donatorilor de lux Fara mulți donatori de mare calibru, Alianța pentru Unirea Romanilor se poate insa lauda cu faptul ca unul dintre cei care susțin consistent gruparea este prinț. Este vorba de stra-stranepotul lui Mihail Sturdza, domnitorul Moldovei. Șerban Dimitrie Sturdza este consul onorific al Macedoniei de Nord la consulatul deschis in Constanța. Anul trecut a fost unul bun pentru bugetul Alianței, ce a primit a doar din cotizații aproape 3 milioane de lei, conform documentelor depuse de omul de afaceri Marius-Dorin Lulea, reprezentantul legal al partidului și cel care l-a avut angajat ca director de marketing,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La ora actuala, partidele parlamentare, inclusiv AUR, iși pregatesc deja listele cu candidați pentru alegerile europarlamentare, locale și parlamentare de anul viitor. Unul dintre partidele parlamentare care deja și-a conturat lista de candidați pentru alegerile europarlamentare de anul viitor este…

- Administratia Nationala "Apele Romane" a publicat pe site care sunt ofertele castigatoare pentru inchiriere a suprafetelor de plaja cu destinatie turistica ale Marii Negre pentru sezoanele estivale 2023 2024.Potrivit anuntului publicat pe site sunt 62 de castigatori care au inchiriat un sector de plaja.…

- Redevența record la Agenția Domeniilor Statului la licitațiile organizate in martie. Astfel, in cazul unui teren de circa 60 ha din județul Mehedinți, s-a ajuns la aproape 4 tone de grau la hectar pe an. In același timp, in cazul licitației de la Baneasa-Giurgiu, care s-a lasat cu arestarea unui director…

- Ca urmare a unei avarii majore survenite in cursul acestei dimineti, pe conducta de distributie apa potabila, cu diametrul de 600 mm, de pe bd. Tomis nr. 299 din municipiul Constanta, echipele RAJA au fost nevoite sa sisteze furnizarea apei potabile, astazi ndash; 21 martie 2023, in intervalul orar…

- In Sectiunea Documente puteti consulta lista completa a functiilor de conducere la instantele din tara scoase la concurs, calendarul estimativ al concursului, precum si anuntul privind organizaea acestuia. Consiliul Superior al Magistraturii a dat startul concursului pentru ocuparea functiilor de presedinte…

- E Distributie Dobrogea a redus pe cat posibil numarul intreruperilor programate pentru buna administrare si functionare a retelei de distributie a energiei electrice, pentru a minimiza disconfortul clientilor.Potrivit E Distributie Dobrogea, lucrarile au fost reduse la cele care sunt necesare."Regretam…

- Potrivit informatiilor oficiale, sunt 16 magistrati stagiari inscrisi la examenul de capacitate pentru instatele si parchetele din Dobrogea. Rezultatele finale ale examenului vor fi afisate la finele lunii aprilie 2023.Consiliul Superior al Magistraturii a publicat listele finale cu magistratii stagiari…