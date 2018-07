Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile la lotul 4 al autostrazii Lugoj – Deva intarzie, dar de data asta nu mai este vina statului sau a constructorului. Vremea ploioasa din ultimele zile a redus considerabil avantul constructorului de pe lotul 4 din autostrada Lugoj – Deva. Totusi, in zona s-a lucrat, spun reprezentantii Directiei…

- Ritmul intens impus de constructor pe lotul 4 din autostrada Lugoj – Deva a scazut in ultima perioada din cauza ploilor cazute in ultimele zile, au anuntat cei de la Directia de Drumuri si Poduri Timisoara. Lucrarile nu au fost oprite, dar au scazut in intensitate in unele zone sensibile.…

- Operatiunile desfasurate de constructorul de pe lotul 4 din autostrada Lugoj – Deva se concentreaza, in aceasta perioada, la zona dealului de la Soimus. De asemenea, a continuat montarea de panouri fonoabsorbante si constructia la centrul de intretinere de pe acest lot.

- Lotul 4 al autostrazii Lugoj – Deva a avut, in ultima luna, un progres spectaculos. Muncitorii au inaintat cu peste 7 procente din proiect, lucrarile ajungand la 83% din total. Ritmul alert de lucru continua si in aceste zile, iar interesul major este legat de rezolvarea problemelor de la dealul liliecilor,…

- Lucrurile merg foarte bine la lotul 4 din autostrada Lugoj – Deva, progresul obtinut fiind de 7%, doar in ultima luna. Totusi, zona dealului liliecilor, de langa Soimus, ridica probleme importante, aceasta zona necesitand mult mai mult timp de lucru. Antreprenorul s-a concentrat, in…

- Cele doua loturi din autostrada Lugoj – Deva aflate in lucru in acest moment apar pe lista viitoarelor inaugurari din perioada apropiata pentru cei de la CNAIR. Compania a intocmit, prin Directia Dezvoltare Autostrazi si Drumuri Expres, o situatie referitoare la viitoarele inaugurari de autostrazi.…

- Lotul 4 din autostrada Lugoj – Deva beneficiaza de o buna mobilizare din partea constructorului roman, arata imaginile filmate din aer cu o drona de cei de la Asociația Pro Infrastructura. Lucrarile sunt susținute și se desfașoara la terasamente, sapaturi, asfaltare, șanțuri, structuri și chiar ecologizare.

- Ambasadorul Spaniei, Ramiro Fernandez Bachiller, a vizitat miercuri impreuna cu ministrul Transporturilor, Lucian Șova, Lotul III al autostrazii Lugoj – Deva, cel dintre Ilia și Holdea, pentru a evalua gradul de mobilizare a constructorului, asociere al carei lider este o firma iberica