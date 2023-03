Stiri pe aceeasi tema

- RAR a organizat acțiuni de verificare a autoturismelor, in trafic. In Bistrița Nasaud, in anul 2022, la mai bine de jumatate dintre autoturismele verificate s-au gasit nereguli. In anul 2022, Registrul Auto Roman a verificat in trafic 76.440 de vehicule la nivelul intregii țari. Neregulile constatate…

- Aproape jumatate dintre vehiculele verificate in trafic anul trecut de catre RAR aveau deficiente tehnice majore sau periculoase. Probleme la frane au fost gasite la 5,71% dintre vehicule.Anul trecut, Registrul Auto Roman a verificat in trafic, din punct de vedere tehnic, 76.440 de vehicule.…

- Restrictii de circulatie au fost instituite, vineri, pe Drumul National 1, intre Ploiesti si Sinaia, in zona orasului Breaza, unde terasamentul drumului s-a surpat pe o lungime de 60 de metri. In aceste conditii, o banda de circulatie va fi inchisa temporar. Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție…

- Mașinile inmatriculate in țara pot fi verificate pe pagina de internet a Registrului Auto Roman. Datele generale pot fi obținute gratis. In schimb, pentru a afla daca mașina a trecut prin service, pentru repararea unor daune, se percepe o taxa modica. Puțini știu ca Registrul Auto Roman (RAR) ofera…

- Transportul persoanelor a fost sistat pentru toate carierele miniere in urma controalelor efectuate de inspectorii de munca la Complexul Energetic Oltenia. In urma controalelor dispuse de catre inspectorul general de stat al Inspecției Muncii, Dantes Nicolae Bratu, și efectuate de catre inspectorii…

- Vești bune pentru șoferi și proprietarii de mașini. Din aceasta luna, aplicația gratuita „Amiabila” – care permite completarea in format electronic a formularului de „Constatare amiabila de accident” – va avea noi funcții: va emite alerte prin care vor fi notificati ca urmeaza sa expire ITP-ul, polita…

- Gigi Becali a fost trimis in judecata pe 3 ianuarie 2023, intr-un dosar privind votul sau la referendumul pentru familie, organizat in anul 2018. Milionarul este acuzat de frauda, deoarece nu avea voie sa iși exercite dreptul de a vota, al acel moment. Gigi Becali este acuzat de procurori ca a votat…