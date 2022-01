Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Popescu, polițistul care a lovit-o mortal cu mașina de Poliție pe minora de 13 ani Raisa, pe o trecere de pietoni din București, acum cateva zile, și-a depus declarația de avere in anul 2021. Ce proprietați deține agentul secției 5 de Poliție din sectorul 1 al Capitalei. Barbatul lucreaza…

- Fetița in varsta de 13 ani care s-a ținut de mana cu Raisa Nicoleta pana in ultima clipa a fost externata din spital. Medicii care au ingrijit-o au marturisit ca viața ei se afla in afara oricarui pericol, așadar a fost trimisa acasa, iar acum urmeaza o perioada destul de dificila pentru cea mica, de…

- Constantin Popescu este polițistul in varsta de 27 de ani care a omorat-o pe trecerea de pietoni pe Raisa Nicoleta, o fetița de doar 11 ani. Agentul de poliție are voie sa se urce in continuare la volan, deși permisul de conducere i-a fost reținut inițial. Iata ce decizie au luat magistrații in cazul…

- Bogdan Berechet, șeful Poliției Capitalei, a oferit o prima reacție, dupa ce Raisa Nicoleta, fetița de 13 de ani, a fost ucisa de un agent pe trecerea de pietoni. Acesta aduce noi precizari și susține ca polițistul se afla in misiune in timpul serviciului, iar prin urmare, in misiune. Imaginile potrivit…

- Polițistul a fost extrem de violent cu jurnaliștii la ieșirea de la declarații. El a petrecut peste 5 ore la audieri, insa singura masura luata asupra sa a fost controlul judiciar. Acesta va fi cercetat in stare de libertate, pentru moment.Intre timp au aparut informații noi de la anchetatori. Polițistul…

- Informații de ultima ora in cazul accidentului rutier care a cutremurat o țara intreaga! Toata lumea se intreaba ce se va intampla cu polițistul raspunzator pentru moartea Raisei Nicoleta, o fetița de numai 13 ani. Iata ca, in aceste momente, tanarul in varsta de 27 de ani este cercetat in libertate!

- Polițistul a fost extrem de violent cu jurnaliștii la ieșirea de la declarații. El a petrecut peste 5 ore la audieri, insa singura masura luata asupra sa a fost controlul judiciar. Acesta va fi cercetat in stare de libertate, pentru moment.Intre timp au aparut informații noi de la anchetatori. Polițistul…

- Polițistul care a lovit doua fete pe trecerea de pietoni de pe bulevardul Laminorului din Capitala, una dintre ele pierzandu-și viața, are 30 de ani și a lucrat in Anglia pana in 2016. El și-a luat permisul de conducere in Romania in 2012 și l-a preschimbat in Anglia, in 2016. Constantin Popescu este…