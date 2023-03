Stiri pe aceeasi tema

- Deși nu a comunicat in mod direct Prefecturii situația imobilelor din Campulung ce ar putea avea de suferit in urma producerii unui cutremur de magnitudine mare, Elena Lasconi a lansat unele informații in spațiul public pe subiectul riscului seismic. Și a anunțat ca situația in care au fost lasate unele…

- Cristian Badea a dat in judecata statul roman, prin Ministerul de Finanțe, și solicita suma de 100.000 de euro despagubiri morale pentru nelegalitatea masurilor privative sau restrictive de libertate și atingerile aduse drepturilor fundamentale.

- Un barbat in varsta de 35 de ani, din Falcau Brodina, arestat in lipsa și trimis in judecata sub acuzația ca a fost liderul unei grupari de hoți care a dat spargeri cu prejudicii mari și foarte mari in Radauți și localitați limitrofe, a ajuns in arestul poliției județene, sambata, in baza ...

- Aurelien Michel, fost jucator al En avant Guingamp, a fost arestat la New York, el fiind suspectat de frauda de aproape 3 milioane de dolari intr-un caz legat de criptomonede, relateaza Le Telegramme. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- DEZERTOR… Un traficant barladean, la doar cateva zile dupa ce a fost plasat in arest la domiciliu, a vrut sa simta libertatea și sa se distreze. A ieșit in strada, dar nu oricum. Inarmat cu un cuțit, s-a dat zmeu și a amenințat trecatorii. Isprava il va intoarce cel mai probabil, dupa gratii. Arestat…

- INCREDIBIL… Au trecut trei zile pentru ca tabloul crimei de la Bacești sa fie pe deplin elucidat, iar criminalul sa fie arestat preventiv. Daca localnicii din Bacești nu ar fi avut simț civic și astazi criminalul ar fi fost in libertate, dupa ce polițiștii care au investigat crima au decis ca e vorba…