Constanteanul suparat: De 7 ani se lupta pentru un loc de parcare pentru persoane cu handicap. Primarul Constantei, reclamat la Avocatul Poporului! (DOCUMENT)

- Joi, 21 septembrie, intre 10:00 – 14:00, la Buzau este programata o noua runda de audiențe cu persoanele din județul Buzau dornice sa sesiseze anumite abuzuri ale autoritaților. Un reprezentant al institutiei Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploiesti – va fi prezent la sediul Consiliului Judetean…

- Stelian Ion, presedinte USR Constanta spune ca reabilitarea unuia dintre locurile de joaca din cartierul Poarta 6 a inceput in luna mai. Suntem la jumatatea lunii septembrie, iar acest perimetru seamana tot mai mult cu un teren abandonat."Deja zona reprezinta un real pericol Vantul de la mijlocul saptamanii…

- Deputatul Stelian Ion, presedinte USR Constanta trage un semnal de alarma catre autoritati legat de situatia de pe santierele din municipiul Constanta care sunt pline de astfel de capcane ce pot fi mortale, mai ales pentru un batran sau un copil."Astfel de sapaturi, lasate complet nesemnalizate, sunt…

- Mai e putin si trece vara, iar primaria Constanta nu a finalizat documentatia necesara pentru ca serviciul de bike sharing, prin care constantenii puteau sa foloseasca gratuit biciclete, sa redevina functional Contractul pentru serviciul de bike sharing a expirat in primavara si de atunci, fara explicatii…

- Intr-o conferința de presa, primarul Ioan Turc s-a aratat nemulțumit de prezența mașinilor de teren pe strazile orașului, susținand ca bistrițenii iși pot face treaba cu autoturisme mai mici și prietenoase cu mediul, care nu consuma 20% și ocupa 3 locuri de parcare. Primaria Bistrița se pregatește sa…

- Un constantean care locuieste pe strada Nicolae Grindeanu din municipiu solicita autoritatilor sa vina in teren si sa constate situatia de fapt de la imobilele din zona Acesta sustine ca locatarii blocurilor E3, E4,E5,E6,L1si L2, nu mai pot trai in liniste, din cauza modului in care au fost amplasate…

- „Sunt foarte multe nereguli: vad ca este și azil, și casa de locuit, mai vin și barbați, se mai și fumeaza din astea… droguri, mai vine și cate-un turc, mai are și cate-un bețiv care fura motorina și-I face plinul…” – spune Georgeta Baros despre proprietara, nimeni alta decat sora sa „M-au controlat,…

- Vergil Chitac Foto Facebook Primarul Chitac a justificat promovarea acestor hotarari de vanzare a unor terenuri, aflate in proprietatea publica a municipiului Constanta, folosind argumente precum "numai prostii nu se razgandescldquo; sau "recunosc ca sunt inconsecventldquo; Terenul de 149 mp de pe strada…