#ConstantaEsteBine: Tacere Aceste zile reprezinta o "stagnare" in energia timpului.Tacere. Ce poate urma dupa saptamani de intensificare a energiei si eliberarea sa in ziua de Solstitiu Nimic altceva decat tacere.Astronomic, aceste trei zile intre Solstitiu si Ziua Soarelui numita de multi dintre noi "Craciun" au o caracteristica interesanta: in aceste trei zile soarele rasare la aproximativ aceeasi ora dimineata. Aceste zile reprezinta o "stagnare" in energia timpului.Suntem "in afara t ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

