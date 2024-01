Constanta: VIDEO! Momentul impactului de la accidentul in care o masina a politiei a acrosat un pieton Avem imagini de la momentul impactului cand un politist din cadrul Politiei Municipiului Constanta Sectia 5 Politie ar fi acrosat un pieton. Avem imagini de la momentul impactului cand un politist din cadrul Politiei Municipiului Constanta Sectia 5 Politie ar fi acrosat un pieton.Evenimentul rutier a avut loc in dimineata zilei de 1 ianuarie si s a produs in conditii de ceata densa si vizibilitate redusa.Reamintim ca, la data de 1 ianuarie 2024, in jurul orei 00.05, la cateva minute dupa ce s a ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

