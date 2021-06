Stiri pe aceeasi tema

- Fortele Navale Romane participa, in perioada 28 iunie - 10 iulie, la Exercitiul multinational "Sea Breeze 21", organizat de fortele navale ale Statelor Unite ale Americii si cele ale Ucrainei, in apele internationale ale Marii Negre si in raioane de instructie terestre din zona Odessa

- În pofida promisiunii de a-si retrage trupele, Rusia mentine în continuare circa 80.000 de militari si un numar semnificativ de echipamente si tehnica militara în apropierea frontierei cu Ucraina, a declarat comandantul sef al armatei ucrainene, general-colonelul Ruslan Homceak, în…

- CHIȘINAU, 23 apr - Sputnik. Victor Gaiciuc a fost intrebat in cadrul interviului in ce masura locuitorii Moldovei ar trebui sa fie ingrijorați de posibila escaladare a tensiunii in regiune și de situația din statul vecin Ucraina. © Sputnik / Anatolii KiriakInterviu cu ministrul interimar al Apararii,…

- Reprezentanti ai Departamentului Apararii al Statelor Unite ale Americii si ai ministerelor apararii din Lituania, Polonia, Marea Britanie si Canada au purtat discutii online despre situatia din Ucraina, precum si despre posibilitatile prin care ar putea sprjini Kievul in domeniul securitatii si al…