Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 32 de ani a plecat, sambata, din Spital Județean Constanța, impreuna cu copilul ei de doua luni, dupa ce medicii au anunțat-o ca ambii au fost confirmați cu Covid-19, scrie Mediafax, citata de Digi24. Potrivit IPJ Constanța, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca o femeie de…

- Politistii din Arges au intocmit un dosar penal pentru schingiuirea animalelor, dupa ce trei copii au fost filmati lovind niste caini. Potrivit unui comunicat transmis, marti, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges, infractiunea este prevazuta in Legea 205/2004 privind protectia animalelor.…

- Fiicele unei femei moarte de COVID-19, in satul Telița, din județul Tulcea, au intrat in atenția polițiștilor și s-au ales cu dosar penal, dupa ce au inmormantat-o pe mama lor infectata, fara sa respecte masurile de limitare a raspandirii noului coronavirus, potrivit Știrile ProTV. Inspectoratul de…

- Un numar de 13 persoane, rude intre ele, au fost retinute dupa ce s-au luat la bataie in urma unui conflict spontan iscat in localitatea Lespezi, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta. Patru dintre cei implicati in altercatie au avut nevoie de ingrijiri medicale, fiind…

- Un barbat de 61 de ani din Galati este cercetat penal dupa ce a condus baut si avand permisul suspendat, el parasind locul unui accident pe care l-a provocat.Inspectoratul de Politie Judetean(IPJ) Galati a informat, vineri, ca politistii Sectiei 6 Politie Rurala Tecuci au fost sesizati, prin…

- Ziarul Unirea Femeie din Alba infectata cu COVID-19, CERCETATA penal dupa ce a refuzat sa fie internata la spital In decursul zilei de 19 august, o femeie confirmata cu COVID-19 a inceput sa fie cercetata penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor dupa ce a refuzat sa fie transportata pentru internare…

- O femeie de 33 ani din judetul Galati este cercetata penal dupa ce, fiind bauta la volan si fara permis, nu a oprit la semnalele politistilor, informeaza, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ), informeaza Agerpres.Citește și: VIDEO Scandal MONSTRU facut de un preot la o inmormantare pentru…

- Barbatul de 25 de ani , din Ghercesti, care a intrat pe contrasens pe Centura de Nord a Craiovei și a omorat doua persoane dintre care și o fetița de 6 ani, a vrut sa se sinucida. Potrivit IPJ Dolj, polițiștii craioveni au continuat cercetarile cu privire la accidentul din aceasta dimineata și au obtinut…