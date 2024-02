Constanta: Decizie a instantei in procesul dintre Swarco Traffic Romania SRL, Confort Urban SRL si Europlus Construct SRL

Stiri pe aceeasi tema

- Pe rolul Curtii de Apel Constanta se afla dosarul 7062 118 2023 ce are ca obiect "anulare act administrativ DECIZIA NR 60083 27.07.2023 suspendare executare act administrativldquo;. Dosarul a fost inregistrat la data de 15 ianuarie 2024 la Sectia de contencios administrativ si fiscal, fiind in stadiul…

- Pe rolul Curtii de Apel Constanta se afla dosarul 604 36 2022 ce are ca obiect " anulare act administrativldquo;. Dosarul a fost inregistrat la data de 17 octombrie 2023 la Sectia de contencios administrativ si fiscal, fiind in stadiul de Revizuire recurs, iar ultima modificare a fost operata in data…

- Pe rolul Curtii de Apel Constanta se afla dosarul 4579 118 2022 ce are ca obiect " anulare act administrativ HCL nr. 160 25.07.2019ldquo;. Dosarul a fost inregistrat la data de 9 iunie 2023 la Sectia de contencios administrativ si fiscal, fiind in stadiul de recurs, iar ultima modificare a fost operata…

- Pe rolul Curtii de Apel Constanta se afla dosarul 11 36 2024 ce are ca obiect " litigiu privind achizitiile publice Plangere Decizia CNSC nr. 3007 C11 3316 21.12.2023ldquo;. Dosarul a fost inregistrat la data de 8 ianuarie 2024 la Sectia de contencios administrativ si fiscal, fiind in stadiul de fond,…

- Pe rolul Curtii de Apel Constanta, sectia de contencios administrativ si fiscal a fost inregistrat pe 19 ianuarie a.c. dosarul cu numar unic 29 36 2024, avand ca obiect un litigiu privind achizitiile publice Confort Urban SRL si Europlus Construct SRL sunt intimati iar Swarco Traffic Romania SRL are…

- Pe rolul Curtii de Apel Constanta se afla dosarul 1530 118 2023 ce are ca obiect " litigiu privind achizitiile publice EXECUTARE CONTRACT ldquo;. Dosarul a fost inregistrat la data de 3 octombrie 2023 la Sectia de contencios administrativ si fiscal, fiind in stadiul de recurs, iar ultima modificare…

- Pe rolul Curtii de Apel Constanta, a fost inregistrat dosarul nr. 723 36 2023, care are ca obiect litigiu privind achizitiile publice Plangere Decizia CNSC nr. 2661 C10 2477 13.11.2023.Parti in dosar sunt SC Confort Urban SRL, in calitate de reclamant si SC Europlus Construct SRL si SC Swarco Traffic…

- Pe rolul Curtii de Apel Constanta, a fost inregistrat dosarul nr. 723 36 2023, care are ca obiect litigiu privind achizitiile publice Plangere Decizia CNSC nr. 2661 C10 2477 13.11.2023.Dosarul a ajuns pe masa magistratilor la data de 27.11.2023 pe sectia de de contencios administrativ si fiscal. Obiectul…