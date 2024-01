Constanta culturala: Sambata, 27 ianuarie, Voievodul tiganilor pe scena TNOB

Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski" Constanta a anuntat prin intermediul unui comunicat de presa spectacolele din aceasta saptamana. Primul eveniment va avea loc joi, pe 25 ianuarie, de la ora 18:30. Publicul este asteptat la "Seara lirica ndash; sa iubim muzica", desfasurat in foyer…

- ”Azi, incepand cu ora 10, colegii nostri de la Agentiile pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, membri ai Sindicatului Agentilor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii -afiliat la FNSA, au declansat un protest spontan”, au transmis, marti, sindicalistii Cartel Alfa. Potrivit acestora, revendicarile vizeaza:…

- Grupul Cronos Med, rețeaua numarul 1 de chirurgie și dermatologie estetica din Romania, fondata de dr. Constantin Stan, iși extinde prezența prin deschiderea a doua noi clinici la Constanța și Timișoara. Acest pas strategic vine in contextul unei etape importante de dezvoltare pentru companie și este…

- Primul tren electric inter-regional din setul celor 37 contractate de Alstom va parasi miercuri fabrica din Katowice, Polonia, si va ajunge la Curtici sambata seara. Este primul tren nou cumparat de Romania in ultimii 20 de ani si dupa trecerea a 40 de ani de la achizitia ultimului tren electric. „Echipa…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) iși asigura sediile și vilele de protocol din toata țara impotriva unor riscuri din cele mai diverse. Valoarea totala asigurata a imobilelor Bancii Naționale a Romaniei depașește 530 de milioane de lei, echivalentul a peste 100 de milioane de euro. Cel mai scump sediu…

- Dimineața de duminica, 26 noiembrie, a adus un frig deosebit de intens in numeroase regiuni ale țarii. Ziua a debutat cu temperaturi sub pragul inghețului in cea mai mare parte a teritoriului național, iar la Varful Omu s-a inregistrat un record de minus 20 de grade Celsius.Varful Omu, situat in Munții…

- Astazi, 20 noiembrie, pompierii au fost solicitati din nou sa intervina in municipiul Constanta, de data aceasta la biserica "Sf Paraschiva" Crucea de pe turla pe turla bisericii "Sf Paraschiva" din Constanta strada Baragan nr 2, sta sa cada in orice moment. Crucea a fost rupta de vijelia de zilele…

- Actiunea prefectului vizeaza obtinerea de tutela administrative pentru anularea dispozitiei nr. 336 08.05.2023 emisa de primarul orasului Harsova. Dispozitia ar viza stabilirea indemnizatiilor primarului si viceprimarului orasului n.r. Dumitra Stan din judetul Constanta, care ar fi fost majorate pentru…