Stiri pe aceeasi tema

- In 2023 se marcheaza cea de-a zecea aniversare a inițiativei „O centura, un drum”, prezentata de Secretarul general al PCC, președintele Chinei, Xi Jinping. O serie de filme cu aceasta tema vor fi prezentate in cadrul unui festival organizat de CMG, Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Culturii…

- Accelerarea construirii unui nou model de dezvoltare reprezinta o decizie strategica, a declarat Xi Jinping, Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez. Potrivit acestuia, numai prin accelerarea construcției unui nou model de dezvoltare poate fi sporita securitatea și stabilitatea,…

- Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, președintele Chinei, și președinte al Comisiei Militare Centrale, Xi Jinping, a subliniat importanța menținerii angajamentului de reforma și explorarea unor terenuri noi, susținand spiritul de lupta in procesul de modernizare a…

- Wang Yi, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, consilier de stat și ministrul de Externe al Chinei a avut o convorbire telefonica in 23 decembrie, cu secretarul de stat american, Antony Blinken. Discuția vine dupa intalnirea de luna trecuta dintre președintele…

- Secretarul general al CCPCC si presedintele Chinei, Xi Jinping, a avut miercuri, la Beijing, o intrevedere cu presedintele Partidului Rusia Unita, Dmitri Medvedev, aflat intr-o vizita oficiala in China. Xi Jinping a afirmat in cadrul convorbirii ca Partidul Comunist Chinez si Partidul Rusia Unita au…

- Ministrul australian de externe, Penny Wong, va face o vizita in China in zilele in 20 și 21 decembrie, la invitația lui Wang Yi, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.C., consilier de stat și ministrul de externe al Chinei, a anunțat luni, purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe…

- „China dorește sa stabileasca un parteneriat strategic pentru imbogațirea relațiilor bilaterale”, a declarat președintele Chinei, Xi Jinping, in cadrul primului Summit dintre China și Consiliul de Cooperare al Golfului (CCG), organizat la Riyadh (Arabia Saudita). In ultimii 41 de ani de la inființarea…

- „Cu cat mai mari sunt provocarile la nivel internațional, cu atat mai relevanta este cooperarea chino-europeana”, a declarat, joi, președintele Chinei, Xi Jinping, in cadrul intalnirii de la Beijing cu Charles Michel, președintele Consiliului European. Aceasta este prima intalnire formala a șefului…