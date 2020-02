Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat luni ca partidul sau testeaza posibili candidati pentru Primaria Capitalei atat din interiorul partidului, cat si din afara lui, urmand sa castige cel...

- Presedintele PNL a anuntat ca strategia PNL pentru alegerile locale va fi dezbatuta si stabilita in Consiliul National, care a fost convocat pe data de 2 februarie. Orban a explicat ca pentru a stabili candidatii, PNL va comanda sondaje prin care va evalua potentiale variante, atat din interiorul…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca se va ajunge la alegeri anticipate, dar nu a dezvaluit care este strategia pentru organizarea lor: ”veți vedea foarte pe concret cum vom aborda chestiunea”.Șeful statului a spus ca în Parlament sunt tot aceeași parlamentari care…

- Anul 2020 se anunța unul tumultuous pe scena politica a țarii. In mod normal, ar trebui sa fie organizate alegerile locale in vara și alegerile parlamentare in toamna. Acum, la inceput de an, se dezbate intens tema organizarii de alegeri anticipate pentru Parlamentul Romaniei. De exemplu, in PNL s-au…

- Liderul USR Dan Barna a salutat, vineri, anuntul premierului Ludovic Orban privind declansarea alegerilor anticipate. USR a fost printre partidele care au sustinut acest demers, si au pus chiar si conditie acest aspect, Guvernului Orban, la votul de investitura. Avem nevoie de un parlament reformist”,…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii s-a autosesizat in urma declaratiilor primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, referitoare la perioada in care Ludovic Orban era viceprimar al Bucurestiului. Presedintele CNCD, Asztalos Csaba, a confirmat informatia, mentionand ca procedura…

- Bugetul de stat al Romaniei pe 2020 trebuie dezbatut in Parlamentul Romaniei. Este opinia lui Alexandru Cumpanașu, președintele Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) care considera ca Legea bugetului este una foarte importanta, iar decizia premierului Ludovic Orban de trimite actul…

- Ludovic Orban, declaratii: Ne bucuram, le multumim romanilor. De maine continuam munca. Presedintele Iohannis s-a referit la realizarea unei majoritati consistente dupa alegeri. Actuala majoritate parlamentara este fragila. Vom respecta toate intelegerile.…