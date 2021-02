Consiliul Naţional al Elevilor trage de mânecă Guvernul cu privire la banii pentru burse Consiliul National al Elevilor atrage atentia cu privire la ce se va intampla in cazul in care Guvernul nu va include banii pentru bursele elevilor in bugetul de stat. “CNE remarca o tergiversare nefireasca a procesului de includere a sumelor aferente burselor elevilor in bugetul de stat pentru anul 2021, in ciuda faptului ca legea impune acest lucru in mod clar. In cazul in care Guvernul nu va include banii pentru bursele elevilor in bugetul de stat, Hotararea de Guvern nr. 1064/2020 nu va avea aplicabilitate, iar diferentele colosale dintre bursele oferite de la o localitate la alta vor continua… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

