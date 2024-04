Limitarea tranzacțiilor cu cardul – Banca este stăpână pe contul tău în mod absolut Limitarea plaților cu cardul este un moft al bancilor, ascuns sub umbrela protecției contului in cazul pierderii cardurilor. Guvernul Romaniei nu ne lasa sa cheltuim mai mult de 5.000 de lei cash pe zi . In cazul in care nu avem incotro, apelam la card, dar sa vezi ca nici aici nu poți face ce vrei pentru ca exista o limita de folosire a cardului. Plafonul zilnic maxim este de 10.000 de lei pentru o persoana. E adevarat ca poți mari aceasta limita, insa procedura poate implica antrenarea in discuții a unui operator al bancii, timp pierdut etc. Un document de la BNR, semnat de guvernatorul Mugur… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

