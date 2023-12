Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden a declarat ca asistența acordata de Statele Unite Ucrainei impiedica implicarea trupelor americane intr-un razboi cu Rusia. Liderul american a menționat ca experiența razboaielor mondiale din secolul trecut a aratat ca, atunci cand agresiunea in Europa ramane fara raspuns,…

- Operatorul aerian national al Israelului, care are o flota de 46 de avioane, impartite intre distante lungi si scurte, a eliminat locuri de pe unul dintre cele sase avioane Boeing 777-200 pentru a adauga pana la 50 de tone de marfa per zbor. De asemenea, a adaugat flotei sale un Boeing 737 care a fost…

- Prețul aurului a explodat dupa invazia Hamas in Israel: Bancile fac stocuri tot mai mariBancile centrale au cumparat in acest an cantitati mai mari de aur decat se credea anterior, oferind un sprijin crucial pentru pretul metalului galben care a fost supus la presiuni de pe urma inaspririi politicii…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 2,25 dolari, sau cu 2,6%, la 90,18 dolari pe baril. Pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 2,14 dolari sau cu 2,6%, la 85,35 dolari pe baril. Prima de pret a petrolului Brent fata de WTI a fost pe cale sa atinga cel mai…

- Pretul aurului a atins vineri cel mai ridicat nivel din ultimele trei luni. Acesta a consemnat a doua crestere saptamanala consecutiva. Motivul este reprezentat de temerile investitorilor de confruntarile din Orientul Mijlociu si a orientarii lor catre plasamente considerate sigure, transmite CNBC,…

- Prețul aurului atinge maxime surprinzatoare. Cererea a crescut foarte mult pentru acest activ de refugiu. O cauza principala este conflictul dintre Israel și gruparea paramilitara terorista Hamas. Citește și: Farmaciștii, greva generala. CNAS n-a platit medicamentele Prețul aurului a atins miercuri…

- Titeiul Brent a inchis in urcare cu 3,57 dolari, sau cu 4,2%, la 88,15 dolari pe baril. Pretul titeiului american West Texas Intermediate s-a stabilit la 86,38 dolari barilul, in crestere cu 3,59 dolari, sau cu 4,3%. La maximele sesiunii, ambele benchmark-uri au crescut cu peste 4 dolari sau cu peste…

- Cotatia aurului a crescut luni cu 1%, in conditiile in care conflictul militar dintre armata israeliana si miscarea islamista Hamas a crescut incertitudinile politice din Orientul Mijlociu si a stimulat cererea pentru investitii in active sigure, precum lingourile de aur, transmite Reuters. In jurul…