- Wizz Air a anunțat ca, incepand cu 28 octombrie 2023, iși inchide baza de pe aeroportul Suceava, urmand sa opereze in continuare zboruri pe cinci rute: catre Londra Luton, Roma, Milano Malpensa, Dortmund și Memmingen. Zborurile spre Larnaca, Eindhoven, Bruxelles Charleroi, Paris Beauvais și Bologna vor…

- Compania Wizz Air a anunțat, joi, printr-un comunicat de presa, ca „iși ajusteaza" rețeaua din Suceava. Astfel, incepand cu 28 octombrie 2023, compania aeriana iși va inchide baza de la Suceava și renunța la zborurile din Suceava catre Larnaca, Eindhoven, Bruxelles Charleroi, Paris ...

- Wizz Air a anunțat un record important, transportul a 3 milioane de pasageri catre și dinspre Craiova. Pentru a marca aceasta etapa importanta, norocosul pasager care s-a imbarcat intr-un zbor de la Bruxelles catre Craiova a fost premiat cu un voucher Wizz Air. In timp, Wizz Air a investit constant…

- Aeroportul „Stefan cel Mare” Suceava a anunțat ca exista intarzieri sau reprogramari pentru zborurile catre Germania și Italia Marți, Aeroportul „Stefan cel Mare” Suceava a anunțat ca vor exista intarzieri sau reprogramari pentru zborurile catre Germania și Italia, operate de compania ungara Wizz Air.…

- Conducerea Aeroportului „Ștefan cel Mare" Suceava a anunțat, printr-un comunicat de presa, intarzieri și reprogramari ale unor zboruri ale companiei Wizz Air. Astfel, In decursul zilei de marți, 25 iulie, se preconizeaza intarzierea la decolare pentru cursele cu destinația Dortmund și ...