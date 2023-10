Nr.VIII/23949 din 18.10.2023 ANUNT In conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, se supune la transparența decizionala Proiectul de hotarare nr. VIII / 23843 din 17.10.2023 privind stabilirea taxelor speciale si a tarifelor percepute in anul 2024 de Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud si institutiile subordonate, care urmeaza a fi supus spre dezbatere și adoptare de catre Consiliul Județean Bistrița-Nasaud. Proiectul de hotarare și documentația aferenta pot fi consultate pe site-ul www.portalbn.ro , la secțiunea…