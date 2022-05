ANUNT Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud cu sediul in Municipiul Bistrita, Piata Petru Rares, nr.1, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcției publice de conducere vacanta, cu durata normala a timpului de munca de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana de: director executiv, clasa I, gradul II al Direcției investiții, drumuri județene. Conditii de participare la concurs: Poate ocupa o functie publica persoana care indeplineste urmatoarele conditii: a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania; b) cunoaste limba romana, scris si vorbit; c) are varsta de minimum…