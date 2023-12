Consiliul Fiscal acuza Guvernul ca joaca periculos in privința deficitului bugetar pe 2024 și ca exista riscuri majore cu privire la procesul de consolidare bugetara. Asta dupa ce instituția a primit de la Ministerul de Finanțe un proiect de buget in 9 decembrie, apoi un altul in dupa-amiaza de 13 decembrie și i s-a cerut sa faca o analiza temeinica pentru a doua zi. Este mare scandal intre Consiliul Fiscal, condus de Daniel Daianu și Ministerul Finanțelor, condus de Marcel Boloș! Asta dupa ce in seara de 9 decembrie, Ministerul Finanțelor (MF) a transmis instituției un prim set de documente privind…