e-Factura: Sancțiunile se amână cu două luni pentru cei care nu o folosesc, anunță Ministerul Finanțelor Ministerul Finanțelor propune amanarea cu doua luni a sancțiunilor in cazul celor care nu folosesc e-Factura. In acest sens, ministrul Marcel Boloș a anunțat ca Guvernul va adopta aceasta propunere in urmatoarea ședința. ”Inca de la inceputul implementarii sistemului RO e-Factura am pus accent pe o colaborare stransa și transparența cu antreprenorii. Nu am exclus ca va fi nevoie de imbunatațiri, tocmai de aceea ne-am anagajat sa fim flexibili și receptivi la feedback. Dovada ca reprezentanții mediului de afaceri au participat la ședințele noastre și au venit cu propuneri valoroase, care s-au și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor propune extinderea cu 2 luni a perioadei in care nu se aplica sanctiuni pentru cei care nu folosesc e-Factura, iar ministrul Marcel Bolos anunta ca propunerea va fi adoptata in urmatoarea sedinta de Guvern, relateaza News.ro."Am propus extinderea cu 2 luni a perioadei in care nu…

- „Inca de la inceputul implementarii sistemului RO e-Factura am pus accent pe o colaborare stransa si transparenta cu antreprenorii. Nu am exclus ca va fi nevoie de imbunatatiri, tocmai de aceea ne-am angajat sa fim flexibili si receptivi la feedback. Dovada ca reprezentantii mediului de afaceri au participat…

- La doua luni și jumatate de cand firmele sunt obligate sa-și introduca facturile emise in Spațiul Privat Virtual (SPV) al ANAF, in relația B2B (Business to Business), se poate spune, fara nicio indoiala, ca introducerea sistemului RO e-Factura este un eșec. Am anticipat acest eșec. Vinovat este statul,…

- Guvernul se pregatește sa implementeze noi strategii pentru a reduce cheltuielile la nivelul statului, continuand astfel trendul de economii inceput anul trecut, care a inclus interdicția spectacolelor finanțate din bani publici și blocarea angajarilor in sectorul public. O opțiune discutata acum este…

- Ministerul Finantelor (MF) lucreaza la o aplicatie simplificata pentru firmele mici care nu au un volum mare de facturi, pe care o va lansa la inceputul lunii martie, a declarat ministrul Finantelor, Marcel Bolos. Potrivit unui comunicat al MF, preluat de Agerpres, a fost actualizat ghidul de accesare…

- ”Ministerul Finantelor are rolul sa ofere alternative: sa vina cu propuneri care sa sustina inovarea, investitiile si cresterea economica. O misiune in care mizam pe dialogul social ca element central. Am avut astazi un schimb de idei si perspective foarte util cu membrii Consiliului Patronatelor Bancare,…

- ”Ministerul Finantelor continua eforturile de imbunatatire a sistemului e-Factura, prin colaborarea stransa cu firmele care ofera servicii de contabilitate si cu reprezentantii mediului de afaceri. In acest sens, au fost efectuate o serie de actualizari la nivelul sistemului, dintre care cea mai importanta…

- Astazi, in cadrul unei ședințe organizate la Ministerul Finanțelor, Marcel Boloș le-a cerut reprezentanților CNIF, STS și ANAF sa gaseasca noi modalitați de simplificare a procedurilor, astfel incat mediul de afaceri sa poata implementa e-factura cat mai eficient și fara obstacole inutile. „Nu este…