Consiliul de Securitate al ONU se reunește de urgență în cazul conflictului dintre Israel şi Hamas Consiliul de Securitate al ONU va organiza miercuri o noua reuniune de urgenta, a doua in ultimele trei zile, dedicata violentelor dintre Israel si palestinieni, arata surse diplomatice citate de AFP, potrivit Agerpres. Noua sesiune cu usile inchise a fost solicitata de Tunisia, Norvegia si China. Noua reuniune vine in contextul in care Hamas a lansat 130 de rachete peste Tel Aviv , dupa ce un bloc din Fașia Gaza a fost distrus de forțele israeliene. Prima reuniune, organizata luni la solicitarea Tunisiei, s-a incheiat fara o declaratie comuna a Consiliului de Securitate din cauza reticentei Statelor… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

