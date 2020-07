Consiliul de Securitate al ONU a aprobat miercuri in unanimitate o rezolutie privind incetarea ostilitatilor intre tarile aflate in conflict pentru a se inlesni astfel combaterea pandemiei de COVID-19, dupa mai mult de trei luni de blocaj in aceasta chestiune, transmite agentia DPA.



Textul, propus de Franta si Tunisia, are la baza apelul din 23 martie al secretarului general al ONU, Antonio Guterres, pentru o incetare a focului in conflictele internationale pentru ca omenirea sa se poata concentra pe lupta impotriva noului coronavirus.



Adoptarea rezolutiei a fost intarziata…