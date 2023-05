Stiri pe aceeasi tema

- Cartea publicata pe baza tezei de doctorat a ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, nu este plagiata, a hotarat, astazi, Consiliul Național de Etica a Cercetarii Științifice, Dezvoltarii Tehnologice și Inovarii (CNECSDTI).Decizia a fost luata, cu un scor zdrobitor, intr-o ședința a Consiliului…

- Ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner, a spus miercuri, intr-o declarație de presa comuna cu ministrul Lucian Bode, ca Romania a facut progrese, dar mai e ”cale lunga” pana la obiectivul aderarii la Schengen. El a apreciat eforturile Romaniei de securizare a granițelor UE, dar a subliniat ca,…

- Ministrul austriac de Interne s-a pregatit pentru vizita in Romania. Gerhard Karner, asteptat miercuri la Bucuresti pentru discutii cu Lucian Bode, a prezentat marti, la Viena, o situatie care arata ca in 2022 au fost arestati in Austria cu 61% mai multi traficanti de persoane decat in 2021, iar 52…

- Romania’s government proposed on Thursday to triple the number of bears to be culled each year in an effort to control the protected species’ “overpopulation”, drawing the ire of environmental groups, according to Euractiv. The proposal is based on a recent estimate by Romania’s Ministry of environment…

- Poland’s once close relationship with Hungary has “changed a lot” over Budapest’s position on Ukraine, Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki said on Thursday, adding his country was now cooperating closer with Romania and the Baltic States, according to Euractiv. He did not say what the consequences…

- Guvernul a anunțat, miercuri, modificarea sprijinului acordat refugiaților ucraineni, in sensul ca programul 50/20 (50 lei pentru chiria lunara a fiecarui refugiat, respectiv 20 de lei pentru hrana zilnica a acestuia) va fi inlocuit de un ajutor financiar fix, de 2.000 de lei, acordat lunar timp de…

- Fermierii romani s-au trezit. Dupa ce in țarile vecine, Bulgaria și Ungaria, fermierii protesteaza de peste o saptamana, a venit și randul conaționalilor. Fermierii din Bulgaria, Ungaria și Romania au ajuns la disperare. Mii de fermieri au blocat vineri vamile, in semn de protest fața de Comisia Europeana,…

- Autoritatile romane si cele ucrainene au convenit, vineri, in prima intalnire tehnica referitoare la Canalul Bastroe, ca Romania sa inceapa masuratorile din data de 15 martie. ”Astazi, 3 martie 2023, a avut loc o intalnire tehnica, in format videoconferinta, la nivel de experti intre partea romana si…