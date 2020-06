Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei supune dezbaterii publice propunerile de angajamente formulate de RCSamp;RDS S.A. in vederea inlaturarii ingrijorarilor concurentiale identificate in contextul incheierii unor contracte de operare a retelei de comunicatii electronice cu AKTA Telecom S.A., Digital Cable Systems…

- Liberalizarea pietei de gaze pare sa fie subiectul zilei, iar zona care ma preocupa cel mai mult este migratia clientilor, pentru ca aici firmele mari au cel putin tentatia si instrumentele prin care pot sa franeze migratia acestora, a declarat, miercuri, la Forumul Energiei Online, Bogdan Chiritoiu,…

- Indemnul „Stați acasa!” a primit o conotație noua in ultimele doua luni, dupa declanșarea pandemiei provocate de Covid-19, iar primele analize releva faptul ca aceasta perioada iși pune amprenta atat asupra apetitului pentru achiziții imobiliare, cat și asupra preferințelor clienților. Compania de consultanta…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care AI Sirona intentioneaza sa preia compania Alvogen CEE Kft., in aceasta operatiune nefiind prezente obstacole semnificative in calea concurentei efective pe piata romaneasca sau pe o parte substantiala a acesteia. "In urma analizei, Consiliul Concurentei…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Euralis Semences Holding SAS intentioneaza sa preia activitatea Caussade Semences Group, a anuntat vineri institutia. Euralis Semences Holding SAS este activa in Romania pe piata de vanzarii semintelor, prin filiala sa, Euralis Seminte SRL. La randul…

- Fostul presedinte al Autoritatii Nationale a Protectiei Consumatorilor si cms. sef adjunct al CJP Constanta, Horia Constantinescu, lanseaza in dezbatere publica un proiect pentru sustinerea producatorilor romani, si anume proiectul "Produse romanesti", ce poate fi consultat in sectiunea "Documente".Avand…

- Piata produselor sanitare nu functioneaza bine in aceasta perioada, existand scumpiri chiar si de 100%, iar autoritatile se pregatesc de plafonarea preturilor sau de rechizitionarea produselor, daca situatia nu revine la normal, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, Bogdan Chiritoiu, presedintele…