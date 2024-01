Consiliul Concurenței a anunțat vineri ca analizeaza tranzacția prin care Intesa Sanpaolo S.p.A. intenționeaza sa preia First Bank SA.

Potrivit unui comunicat al Consiliului Concurenței, Intesa Sanpaolo este activa in principal in domeniul financiar-bancar, fiind societatea-mama a grupului Intesa Sanpaolo. Grupul Intesa este prezent in Romania prin intermediul subsidiarei romane, Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania S.A, potrivit nmediafax.

First Bank este o instituție de credit activa pe piața serviciilor financiar-bancare din Romania, care opereaza o rețea de 40 de sucursale și…