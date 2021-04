Stiri pe aceeasi tema

- Statul va acoperi cheltuielile pentru facturile la energia electrica pe perioada starii de urgența pentru toți consumatorii casnici. Un proiect de lege in acest sens a fost inregistrat in Parlament de deputații PSRM. Deputatul PSRM, Petru Burduja, unul din autorii proiectului, a declarat ca inițiativa…

- Consiliul Concurenței a efectuat inspecții inopinate la sediile companiilor Samsung Electronics Romania SRL, Altex Romania SRL, Flanco Retail SA și Dante Internațional SA, anunța instituția, luni, intr-un comunicat. Inspecțiile s-au derulat in cadrul unei investigații privind posibile ințelegeri și/sau…

- Consiliul Concurenței a anunțat luni ca a deschis o investigație pe piața produselor electronice și IT&C și ca a efectuat inspecții inopinate la sediile companiilor Samsung Electronics România, Altex România, Flanco Retail și Dante Internațional (care deține eMAG.ro). Investigația vizeaza…

- Consiliul Concurentei a anunțat joi ca deruleaza o investigație privind un posibil abuz de poziție dominanta al companiei Telekom Romania Communications (n.a fostul Romtelecom) pe piața serviciului de emitere a avizului tehnic de amplasament. Autoritatea susține ca are indicii ca Telekom România…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta ca atat ANRE cat si ANPC au, in acest moment, controale in desfasurare la furnizorii de energie iar din datele partiale reiese ca exista practici comerciale incorecte la incheierea contractelor de energie.

- Pentru a veni in sprijinul clienților, furnizorii Enel Energie și Enel Energie Muntenia au luat masuri suplimentare pentru reducerea timpilor de așteptare in call center și in magazine, prin accelerarea proiectelor digitale, prin echipe mobile care sa sprijine activitatea din centre și prin marirea…

- Comparatoarele de tarife pentru ofertele furnizorilor de gaze naturale si energie electrica sunt acum disponibile si pe pagina web a Consiliului Concurentei. Consiliul Concurentei si Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) au decis ca cele doua platforme pentru compararea…

- Angajati ai Electrica, printre care se afla si persoane cu functii de conducere, sunt vizati de o ancheta a Directiei Generale Anticoruptie Prahova intr-un dosar de coruptie, dar si de furt de energie electrica, potrivit unor surse judiciare.