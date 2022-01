Stiri pe aceeasi tema

- Germania va trebui sa impiedice intrarea in functiune a controversatului gazoduct Nord Stream 2 daca Rusia ataca Ucraina, a declarat miercuri, la Washington, intr-o conferinta de presa, secretarul de stat american, Antony Blinken, alaturi de ministrul de externe german, Annalena Baerbock, relateaza…

- OTP Bank Romania anunța pentru a doua oara in acest an majorarea capitalului social, de aceasta data cu peste 200 milioane de lei. Simultan cu implementarea strategiei de creștere Apollo și a mai multor programe de transformare, OTP Bank Romania raporteaza o creștere constanta a activitaților de creditare…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Joe Biden ar fi cazut de acord sa poarte mai multe convorbiri pe fondul tensiunilor din cauza comasarii de trupe ruse la granita cu Ucraina, a susținut duminica Kremlinul, care a adaugat ca lui Putin i-ar placea sa se intalneasca si in persoana…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Autonet Group Holding AG, Elvetia, intentioneaza sa preia compania Augsburg International Impex SRL”, anunta autoritatea de concurenta. Eventualele observatii si puncte de vedere pot fi transmise autoritatii de concurenta in termen de 20 zile. ”In…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Autonet Group Holding AG, Elvetia, intentioneaza sa preia compania Augsburg International Impex SRL, informeaza autoritatea pentru concurenta, printr-un comunicat remis, joi, AGERPRES. Autonet Group Holding AG, Elvetia, este parte a Grupului Autonet…

- Romania este in top 3 țari care au produs cele mai valoroase startup-uri din Europa Centrala și de Est, alaturi de Estonia și Polonia, potrivit unui studiu recent. In schimb, cand vine vorba de sistemele statului, cel mai adesea acestea dezamagesc sau dau rateuri. Iata cateva exemple notabile. Vineri,…

- Dialogul Strategic SUA – Romania respecta ideea ca NATO și Uniunea Europeana sunt structuri complementare. UE și NATO trebuie sa coopereze pentru a fi complementare și interoperabile, au convenit oficialii din Romania și din Statele Unite. UE și NATO trebuie sa coopereze in vederea “asigurarii complementaritații…

- In 2020 incendiile au provocat pagube imense padurilor din Europa. Aproape 340 000 de hectare (ha) au ars in UE in 2020, o suprafața cu 30 % mai mare decat Luxemburgul, conform Comisiei Europene. Situația este și mai grava in sezonul incendiilor forestiere din 2021. Pana la momentul publicarii acestui…