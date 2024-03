Stiri pe aceeasi tema

- Romania va avea o strategie pentru Metaverse! Anunțul a fost facut de deputatul Andi Cristea, raportor al Consiliului Europei pentru domeniul Metaverse. El susține ca a fost semnat un document cheie care va transforma tot ceea ce se știa pana acum despre acest domeniu. ”Alaturi de META (cu Jacob…

- Ilustrație: Marian Avramescu In timpul unei sesiuni de schi, președintele Klaus Iohannis a avut o revelație, ce pare sa fi salvat coaliția de guvernare formata de Partidul Social Democrat (PSD) și Partidul Național Liberal (PNL) și, odata cu aceasta, și urmatoarele sale delegații in țari exotice, strategice…

- Potrivit Politiei Capitalei, politisti de la Serviciul de Investigatii Criminale au desfasurat, joi, o actiune pentru depistarea persoanelor care se sustrag urmaririi penale sau executarii unei masuri privative de libertate. ”In acest context, in urma activitatilor specifice efectuate, a fost pus in…

- Nordis Group a deschis Hotelul Nordis Mamaia 5*****, cea mai mare investiție hoteliera din Romania din ultimii 30 de ani și cel mai mare hotel de leisure din Europa Centrala și de Est. Dezvoltatorul a sarbatorit deschiderea hotelului cu un eveniment de Revelion marcand intrarea in etapa de soft opening…

- Anca Dragu a fost desemnata in functia de guvernator al Bancii Nationale a Moldovei (BNM), pentru un mandat de 7 ani, un proiect de hotarare in acest sens fiind adoptat vineri de Parlamentul Republicii Moldova, cu 58 de voturi, informeaza MOLDPRES. Deputatii au remarcat ca Anca Dragu are o experienta importanta in…

- BT a primit recunoașterea Most GHG Mitigated in Europa Centrala pentru contribuția adusa, prin acordarea finanțarilor verzi companiilor din Romania, pentru reducerea impactului emisiilor de gaz cu efect de sera.

- Fondul Monetar Internațional (FMI) considera ca economia Romaniei s-a descurcat relativ bine in perioade dificile. Creșterea economica, deși a incetinit, ramane destul de robusta și mai ridicata decat in majoritatea țarilor cu care Romania se compara. Inflația a avut niveluri mai scazute decat in țarile…

- Articolul Dezbatere condusa de Andi Cristea la Consiliul Europei despre provocarile tehnologiei Metaverse se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Andi Cristea a condus o dezbatere captivanta la sediul Consiliului Europei din Paris cu privire la impactul tehnologiei Metaverse in societatea contemporana.…