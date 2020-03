Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei, in sedinta de urgenta, a decis, intre altele, amanarea cu 3 luni, cu posibilitate de prelungire pana la 6 luni, a termenului de colectare a contributiilor anuale la fondul de rezolutie bancara pentru anul 2020, a anuntat vineri banca centrala.



"In vederea concentrarii resurselor catre finantarea populatiei si a firmelor, a reducerii impactului asupra situatiilor financiare sau asupra activitatii operationale a institutiilor de credit, Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei, in sedinta de urgenta, a analizat…