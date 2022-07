Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a calificat vineri drept „o proba in plus a genocidului deliberat” declaratia presedintelui rus Vladimir Putin ca Occidentul vrea sa lupte impotriva Rusiei „pana la ultimul ucrainean”, relateaza agentia EFE.

Rusia nu a luat inca masuri serioase in timpul „operațiunii speciale" din Ucraina și nu refuza negocierile de pace, a declarat președintele rus Vladimir Putin.

- Vladimir Putin a declarat vineri ca tara sa nu impiedica exporturile de grau prin porturile ucrainene, insa cea mai buna solutie ar fi tranzitul prin Belarus, transmite Agerpres. Putin a afirmat la televiziunea nationala rusa ca stirile despre o presupusa interdictie de export impusa de Rusia reprezinta…

- La inceputul invaziei Rusiei in Ucraina, Vladimir Putin a evocat in mod indirect posibilitatea unui atac nuclear impotriva oricarei persoane care intervine in conflict. Iata cateva dintre aspectele cheie. Oricat de indepartata ar fi aceasta posibilitate, iata cateva dintre aspectele cheie legate de…

- Cu populația rusa fanatizata sau terorizata – deci automat incapabila sa provoace o rasturnare de regim – doar respingerea armatei agresoare in afara granițelor Ucrainei il poate cu adevarat opri pe Vladimir Putin. Cel puțin pentru moment. Soția președintelui Zelenski ne-a prevenit: prelungirea razboiului…