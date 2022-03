Stiri pe aceeasi tema

- Dictatorul de la Kremlin vrea sa sarbatoreasca invazia Rusiei in Ucraina, in stil nord-coreean. In cea de-a 23-a zi a razboiului inceput de Vladimir Putin in Ucraina, un miting pro-Kremlin pentru a marca cea de-a opta aniversare de la anexarea ilegala a Crimeei de catre Rusia are loc vineri pe stadionul…

- O imagine suprinsa de Doina Bejenaru, voluntara la Vama Palanca, luni la ora 16.00, arata cum fluxul oamenilor care fug de razboi continua. Palanca, ora 16. O prietena imi trimite un video cu situația de la trecerea dintre dintre Ucraina și Republica Moldova.Doina Bejenaru este voluntara aici și este…

- Localitațile din sud-estul Ucrainei au fost din nou ținta atacurilor trupelor rusești, iar guvernul de la Kiev spune ca se pregatește un atac major asupra capitalei. Ieri, toata ziua, au fost lupte intense la periferia Kievului, pe care rușii incearca sa-l incercuiasca. Potrivit oficialilor americani,…

- Mii de oameni de stiinta, matematicieni si universitari rusi au adresat joi o scrisoare deschisa presedintelui rus Vladimir Putin pentru a protesta in mod „ferm” impotriva razboiului in Ucraina, informeaza AFP, citat de Agerpres . „Noi, oameni de stiinta si jurnalisti in domeniul stiintific care lucram…

- Frank-Walter Steinmeier a precizat ca nimeni, nici macar presedintele rus Vladimir Putin, ''nu poate justifica inaintea istoriei ceea ce se intampla in Ucraina, ca sute de mii de oameni fug, ca mor oameni nevinovati si ca o tara este distrusa. De aceea facem apel la presedintele Rusiei: Opriti acest…

- Militarii din Forțele Terestre Ucrainene au distribuit pe rețelele de socializare melodia „Bayraktar”, dedicata dronelor turcești cu care ucrainenii distrug vehiculele de lupta rusești. Clipul melodiei surprinde momente cu reușitele aparatelor de zbor in lupta cu rușii. „Oile au venit spre noi din Est…

- Masurile pe care Occidentul a inceput sa le ia impotriva Rusiei, in urma razboiului pe care Vladimir Putin l-a declarat Ucrainei, ii preocupa pe cetațenii ruși. Recent, aceștia au inceput sa ia cu asalt bancomatele din Moscova in cautate de numerar, temandu-se de o posibila devalorizare a monedei naționale.…

- Mesaj din Spitalul nr. 3 din Ivano-Frankivsk de la 150 de kilometri de Romania, unde au fost bombardate aeroportul și o unitate militara Ivano-Frankivsk este orașul din vestul Ucrainei unde nimeni nu credea ca Putin va ataca. Dar asaltul Rusiei este total. Un medic psihiatru din oraș a raspuns apelului…