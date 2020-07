Congresul PSD ar putea avea loc pe 22 august/ Marcel Ciolacu: Am pornit procedurile interne

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, joi, ca social-democratii au decis depunerea unei motiuni de cenzura impotriva Guvernului Orban in luna august. "Am hotarat astazi depunerea unei motiuni de cenzura in luna august", a spus Ciolacu, dupa sedinta Comitetului Executiv…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a spus, joi, intr-o conferința de presa ca in Comitetul Executiv s-a votat candidaturile pentru sectoarele 2 și 3 din Capitala."In CEx am validat la sectorul 2 candidatura domnului Onțanu, iar la sectorul 3 domnul Badulescu. Sunt facute sondaje…

- Presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, susține ca motivul dizolvarii organizatiei PSD Ilfov ar fi ca "nu mai performeaza", el spunând ca nu vrea "sa intre în speculații" privind legaturile acestei filiale cu lumea interlopa. Rise Project a scris ca organizația…

- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, afirma ca, "pentru acest ciclu electoral", isi doreste sa fie presedintele PSD si sa-si asume aceste alegeri. Intr-un interviu la Antena 3, Ciolacu a prezentat si cateva nume din echipa alaturi de care va candida la Congresul PSD."Gabriela Firea,…

- Potrivit acestuia, procedurile interne pentru organizarea unui Congres PSD ar putea fi finalizate in „doua, trei saptamani”, iar ulterior va fi stabilita și data evenimentului in care social-democrații iși vor alege noua conducere. „Vom face congres, chiar se impune un congres. Cat de curand vom declanșa…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat luni, dupa ședința Comitetului Executiv Național, ca il va susține pe Niculae Badalau pentru un post de vicepreședinte la Curtea de Conturi și pe Iulian Iancu pentru șefia ANRE. Cele doua candidaturi sunt controversate. Badalau a modificat legea…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca partidul sau, dar si aliati politici, vor depune o motiune de cenzura la adresa Executivului, însa dupa starile de urgenta si alerta. El mai susține ca "ar fi de bun simț" ca premierul Ludovic Orban sa demisioneze."Lucram…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a prezentat programul ”Repornim Romania”, un pachet cu 28 de masuri de relansare economica. Ciolacu susține ca acest program este facut la cheie și PSD il da lui Klaus Iohannis și liberalilor, aceștia neavand decat sa-l puna in aplicare. In timp ce prezenta…