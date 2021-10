Congres USR PLUS: Delegaţii aleg conducerea executivă a partidului, iar Dacian Cioloş va fi validat în funcţia de preşedinte Un numar de 1.200 de delegati din intreaga tara vor fi prezenti sambata, la Bucuresti, pentru Congresul USR PLUS, in cadrul caruia va fi stabilita componenta noului Birou National, informeaza Agerpres. De asemenea, Dacian Ciolos va fi validat in functia de presedinte al formatiunii, dupa ce a obtinut 50,9% din voturi.Biroul National al USR PLUS va asigura conducerea executiva a partidului alaturi de presedinte. Delegatii care isi vor exprima optiunea privind componenta noului Birou National au fost impartiti pe fluxuri orare, pentru a-si exercita votul.Evenimentul se va desfasura la Romexpo, dar… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

